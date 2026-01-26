PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an mehreren Pkw in Brinckmansdorf - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Am Sonntag meldeten sich mehrere Personen bei der Polizei und teilten mit, dass an ihren Fahrzeugen jeweils ein oder mehrere Reifen beschädigt worden seien. Die betroffenen Pkw unterschiedlichster Marken waren ordnungsgemäß im Bereich der Straße An der Molkerei im Stadtteil Brinckmansdorf abgestellt.

Nach ersten Ermittlungen der eingesetzten Beamten sowie nach Rücksprachen mit den Fahrzeughaltern ist davon auszugehen, dass sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Nacht von Sonnabend, den 24.01.2026, auf Sonntag, den 25.01.2026, im genannten Bereich aufgehalten und die Reifen der Fahrzeuge vorsätzlich zerstochen haben. Insgesamt wurden elf Pkw beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Nacht, insbesondere im Zeitraum zwischen 00:00 Uhr und 07:00 Uhr, verdächtige Personen, Geräusche oder Beobachtungen in der Straße An der Molkerei sowie in umliegenden Straßen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

