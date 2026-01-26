PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Polizeipräsidium Rostock (ots)

Aufgrund der aktuell winterlichen Witterungslage mit Schneefall, Eisregen und damit einhergehender Straßenglätte verzeichnet das Polizeipräsidium Rostock seit 00:00 Uhr insgesamt 35 Verkehrsunfälle, die nach gegenwärtigem Erkenntnisstand im Zusammenhang mit den Wetterverhältnissen beziehungsweise nicht angepasster Geschwindigkeit stehen. Der überwiegende Teil der Verkehrsunfälle ereignete sich in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim (LUP) und Nordwestmecklenburg (NWM). In diesen beiden Landkreisen wurden insgesamt 25 Verkehrsunfälle registriert. Besonders betroffen waren hierbei die Autobahnen 14, 20 und 24, auf denen sich infolge der Straßenglätte mehrere Verkehrsunfälle ereigneten.

Trotz des im Vergleich hohen Verkehrsunfallaufkommens erlitten glücklicherweise nur wenige Unfallbeteiligte leichte Verletzungen, sodass es im deutlich überwiegenden Teil bei sogenannten Sachschadensunfällen blieb. Der bis zum jetzigen Zeitpunkt bekannte Sachschaden wird mit mindestens 300.000 Euro beziffert. Eine abschließende Schadenssumme liegt jedoch nicht vor, da sich mehrere Verkehrsunfälle weiterhin in der polizeilichen Abarbeitung befinden. Im Umfeld der jeweiligen Unfallstellen kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Insbesondere auf den genannten Autobahnen sowie einzelnen Landesstraßen waren Vollsperrungen zur Bergung der Fahrzeuge sowie zur gefahrlosen Unfallaufnahme erforderlich. Der auflaufende Verkehr wurde durch die örtlich eingesetzten Polizeikräfte entsprechend umgeleitet.

Das Polizeipräsidium Rostock appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, die Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen, ausreichend Sicherheitsabstand einzuhalten und - sofern möglich - auf nicht zwingend notwendige Fahrten zu verzichten. Weiterhin wird empfohlen, vor Fahrtantritt die aktuelle Verkehrslage zu prüfen und Fahrzeuge entsprechend wintertauglich auszustatten.

Die Polizei wird die Verkehrslage weiterhin aufmerksam beobachten und ist mit verstärkten Kräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

