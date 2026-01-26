Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Anzeigen gegen zwei Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet

Gallin/Hasenhäge (ots)

Am Freitagabend hat die Polizei in Gallin und in Hasenhäge bei Schwerin Anzeigen gegen zwei Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.

Mit seinem Pkw soll gegen 19:50 Uhr in der Dorfstraße in Gallin ein Autofahrer beim Linksabbiegen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Schutzgitter einer Bushaltestelle gefahren sein. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem 33-jährigen ein Atemalkoholwert von 1,33 Promille festgestellt. Zudem verfügte er über keine gültige Fahrerlaubnis. Der Mann wurde in der weiteren Folge zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. Sein Renault musste abgeschleppt werden. Bei dem Vorfall entstand ein Gesamtschaden von circa 6500 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Nach einem Hinweis hat die Polizei nur wenige Stunden später gegen 23:00 Uhr in Hasenhäge einen weiteren Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,46 Promille festgestellt. Der 36-jährige Fahrer soll kurz zuvor in auffälliger Fahrweise aus Richtung Schwerin die L072 in Richtung Hasenhäge befahren haben. Hierbei sei er in Schlangenlinien unterwegs gewesen und habe mehrfach den Gegenverkehr gefährdet. Die Beamten konnten das Fahrzeug wenig später an einem Pendlerparkplatz feststellen. Der vermeintliche Fahrzeugführer wurde schlafend angetroffen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein. Der Seat-Fahrer wurde anschließend zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eröffnet.

