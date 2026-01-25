PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 25.01.2026 begleitete die Polizeiinspektion Schwerin mit eigenen 
und unterstellten Kräften aus dem Bereich des PP Rostock sowie aus 
dem Landesbereitschaftspolizeiamt eine angemeldete Versammlung in 
Schwerin.

Unter dem Motto "Stoppt den Krieg gegen Kurden in Syrien" 
versammelten sich in der Spitze ca. 325 Versammlungsteilnehmer auf 
dem Grunthalplatz um ihre Meinung mittels Bannern, Fahnen sowie 
einigen Redebeiträgen kundzutun.

Die Versammlung verlief störungsfrei und war gegen 17:20 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 14:10

    POL-HRO: E-Scooter-Fahrer stirbt nach Sturz in Wismar

    Wismar (ots) - In Wismar ist es am 24.01.2026 gegen 09:30 Uhr zu einem tödlichen Unfall mit einem E-Scooter gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jährger deutscher Mann mit seinem E-Scooter die Hanno-Günther-Straße in Richtung Rudi-Arndt-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 5 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei schlug der Fahrer mit dem Kopf ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 15:00

    POL-HRO: Mehrere Strafverfahren nach Verkehrsunfall in der Rostocker Südstadt eingeleitet

    Rostock (ots) - Am gestrigen Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr kam es in der Rostocker Südstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter, der im weiteren Verlauf mehrere strafrechtlich relevante Handlungen nach sich zog. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein 20-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug in einer Bushaltestelle vor dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren