POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin
Schwerin (ots)
Am 25.01.2026 begleitete die Polizeiinspektion Schwerin mit eigenen und unterstellten Kräften aus dem Bereich des PP Rostock sowie aus dem Landesbereitschaftspolizeiamt eine angemeldete Versammlung in Schwerin. Unter dem Motto "Stoppt den Krieg gegen Kurden in Syrien" versammelten sich in der Spitze ca. 325 Versammlungsteilnehmer auf dem Grunthalplatz um ihre Meinung mittels Bannern, Fahnen sowie einigen Redebeiträgen kundzutun. Die Versammlung verlief störungsfrei und war gegen 17:20 Uhr beendet.
