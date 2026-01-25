POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Schwerin

Wismar (ots) - In Wismar ist es am 24.01.2026 gegen 09:30 Uhr zu einem tödlichen Unfall mit einem E-Scooter gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 61-jährger deutscher Mann mit seinem E-Scooter die Hanno-Günther-Straße in Richtung Rudi-Arndt-Straße. Auf Höhe der Hausnummer 5 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei schlug der Fahrer mit dem Kopf ...

