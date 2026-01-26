Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in der Wismarer Innenstadt

Wismar (ots)

Am Montagmorgen (26. Januar) gegen 09:45 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg über einen Wohnungsbrand in der Wismarer Innenstadt informiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer Brandentwicklung. Der Wohnungsinhaber wurde unverletzt aus seiner Wohnung evakuiert. Eine weitere Person aus dem Hausaufgang verließ das Gebäude unverletzt mit ihrem Hund. Vorsorglich wurden aus den angrenzenden Wohnhäusern sieben weitere Personen durch eingesetzte Polizeibeamte evakuiert.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof löschten den Brand zügig. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst war vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell