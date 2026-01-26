PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand in der Wismarer Innenstadt

Wismar (ots)

Am Montagmorgen (26. Januar) gegen 09:45 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle Westmecklenburg über einen Wohnungsbrand in der Wismarer Innenstadt informiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer Brandentwicklung. Der Wohnungsinhaber wurde unverletzt aus seiner Wohnung evakuiert. Eine weitere Person aus dem Hausaufgang verließ das Gebäude unverletzt mit ihrem Hund. Vorsorglich wurden aus den angrenzenden Wohnhäusern sieben weitere Personen durch eingesetzte Polizeibeamte evakuiert.

Die Kräfte der Berufsfeuerwehr Wismar sowie der Freiwilligen Feuerwehr Friedenshof löschten den Brand zügig. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst war vor Ort im Einsatz und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 12:21

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen (13) aus Bützow

    Bützow (Landkreis Rostock) (ots) - Seit dem 23.01.2026, wird ein 13-jähriges Mädchen aus Bützow vermisst. Letztmalig wurde sie am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr in ihrer Wohngruppe gesehen. Trotz umfangreicher polizeilicher Suchmaßnahmen ist die 13-Jährige weiterhin unbekannten Aufenthaltes. Ein Foto der Vermissten kann unter folgendem Link abgerufen werden: ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 10:29

    POL-HRO: Anzeigen gegen zwei Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet

    Gallin/Hasenhäge (ots) - Am Freitagabend hat die Polizei in Gallin und in Hasenhäge bei Schwerin Anzeigen gegen zwei Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Mit seinem Pkw soll gegen 19:50 Uhr in der Dorfstraße in Gallin ein Autofahrer beim Linksabbiegen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Schutzgitter einer Bushaltestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren