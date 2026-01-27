PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bundeswehrangehöriger angegriffen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dorf Mecklenburg (LK NWM) (ots)

Bereits am frühen Sonntagabend wurde ein Angehöriger der Bundeswehr in Dorf Mecklenburg von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen und verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 19-jährige Mann gegen 17:20 Uhr uniformiert zu Fuß im Bereich der Bahnhofstraße in Dorf Mecklenburg unterwegs, als er von vier unbekannten Personen angesprochen und unvermittelt körperlich angegriffen wurde. Anschließend flüchteten die dunkel gekleideten Täter vom Tatort.

Der 19-Jährige begab sich im Anschluss zum nahegelegenen Bahnhof und verständigte dort einen Zugbegleiter. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Ermittlungen dauern an, die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

