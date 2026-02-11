PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In Schallstadt ereignete sich am Dienstag, den 10.02.2026, im Zeitraum von 05:00-10:30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit dem linken Außenspiegel eines geparkten Autos, einem Pickup, kollidierte und anschließend davonfuhr. Der Pickup parkte in der Steingasse, auf Höhe der Hausnummer 8, am dortigen Fahrbahnrand.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug möglicherweise um einen LKW oder einen Transporter handelt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

