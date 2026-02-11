PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Montag, 09.02.2026, soll es gegen 11:50 Uhr zwischen Dangstetten und Rheinheim zu einer Unfallflucht gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die Fahrerin eines grauen Opels mit Schweizer Zulassung über die Mittellinie gefahren sein, weshalb eine 51- jähriger VW-Fahrerin ausweichen musste und mit der Leitplanke kollidierte. Sie blieb unverletzt. Zu einer Berührung mit dem Opel soll es nicht gekommen sein. Der VW blieb fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zur Verursacherin geben können. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

