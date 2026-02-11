Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streit auf Parkplatz eskaliert

Freiburg

Am Dienstag, 10.02.2026, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tullastraße in Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 62-Jähriger einen 44-Jährigen nach dessen Einparkvorgang angegriffen und verletzt haben. Die Hintergründe sind bislang unklar. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

