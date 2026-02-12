PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfall im Kreisverkehr - Beteiligter flüchtet

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.02.2026, kam es gegen 06:15 Uhr im Kreisverkehr auf der B518 in Wehr-Brennet zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 40- jähriger VW-Fahrer mit einem Renault zusammengestoßen sein. Der 81-jährige Fahrer des strak beschädigten Renault setzte seine Fahrt auf der B518 in Richtung Wehr fort. An der Abzweigung zur Öflinger Straße soll er eine Verkehrsinsel überfahren und beschädigt haben. Ein Zeuge konnte den Renault auf Höhe der Einmündung der Dinkelbergstraße noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte stoppen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des 81-Jährigen wurde einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

