Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: Flucht nach Unfall mit Linienbus

Freiburg (ots)

Vogtsburg: Am 11.02.2026, gegen 16:45 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Vogtsburg auf Höhe der dortigen Bushaltestelle. Beim Versuch, den dort haltenden Bus zu überholen, streifte ein weißer Transporter diesen mit dem rechten Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden am Bus entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich hierauf unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei, um den Fahrer zu finden, blieben bislang Erfolglos. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommmen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 49 7667 9117 0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell