Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Silvesterbilanz Feuerwehr Bottrop

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Eine zunächst eher ruhigen Jahreswechsel 2025 / 2026 erlebte die Feuerwehr Bottrop, ehe es in den Stunden nach dem Jahreswechsel zu einem deutlichen Anstieg der Notrufe kam. Wie in den vergangenen Jahren war die Feuerwehr Bottrop mit zusätzlichem Personal im Dienst. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Boy verbrachten den Silvesterabend in den jeweiligen Gerätehäusern und waren so mit einem Löschfahrzeug schnellstmöglich einsatzbereit. Alle weiteren ehrenamtlichen Ortswehren waren, wie an allen anderen Tagen eines Jahres, ebenfalls alarmierbar. Bis 0:15 Uhr verlief die Silvesternacht unspektakulär und ruhig. Auch die Einsatzzahlen des Rettungsdienstes waren nicht auffällig erhöht. Vor Mitternacht wurden 2 Mülleimer in der Innenstadt gelöscht. 15 Minuten nach Mitternacht wurde ein Heckenbrand am Kiefernweg gemeldet. Dieser konnte ebenfalls schnell gelöscht werden. Um 0:40 wurde über den Notruf 112 ein Dachstuhlbrand auf der Schulze-Delitzsch-Str. in Kirchhellen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte es im Bereich des Dachfirstes eines Mehrfamilienhauses. Durch die gezielte Brandbekämpfung im Innenangriff und die parallele Brandbekämpfung von außen über eine Drehleiter konnte die Ausbreitung auf die gesamte Dachfläche verhindert werden. Da die Dachfläche und die Wärmedämmung teilweise aufgenommen werden mussten, dauerten die Löscharbeiten über 3 Std. Die Schulze-Delitzsch-Str. wurde für die Dauer der Löscharbeiten in dem betroffenen Bereich komplett gesperrt. Die Sperrung hatte zur Konsequenz, dass der Busverkehr der Vestischen umgeleitet werden musste. Sieben Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorsorglich aus ihren Wohnungen geführt und während der Löscharbeiten in einem angrenzenden Restaurant untergebracht. Im weiteren Verlauf der Nacht wurden mehrere kleinere Brände von Unrat oder Überresten von Feuerwerkskörpern auf der Prosperstr., Hochstr., Gladbeckerstr. und der Schneiderstr. gelöscht. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr Bottrop innerhalb der letzten 24 Stunden 18 Feuerwehreinsätze. Der Rettungs- und Krankentransportdienst führte im gleichen Zeitraum 50 Transporte durch. In der Silvesternacht waren neben der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt, Boy, Fuhlenbrock, Kirchhellen und Grafenwald im Einsatz. Erfreulicherweise gab es keine Angriffe auf die Einsatzkräfte der Feuerwehr oder des Rettungsdienstes.

Die Feuerwehr Bottrop wünscht allen Bottroperinnen und Bottropern ein gesundes und sicheres Jahr 2026.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell