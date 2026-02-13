Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Zwei Wohnungen durch Wasserschaden beschädigt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 11.02.2026, wurden Rettungskräfte, Feuerwehr sowie Polizei kurz vor 17:00 Uhr zu einem Einsatz in ein Mehrfamilienhaus in der Wirthstraße im Freiburger Stadtteil Landwasser gerufen.

Dort sollte wohl durch einen Handwerker eine Wasseruhr in einer Wohnung ausgetauscht werden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es hierbei zu einem erheblichen Wasseraustritt in der betroffenen Wohnung. Der Feuerwehr war es im weiteren Verlauf gelungen, die Wasserversorgung im Gebäude abzudrehen und das austretende Wasser zu stoppen.

Durch den Wasseraustritt wurden nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Verletzt wurde wohl niemand.

Die Wohnung, in der das Wasser austrat, bleibt vorerst unbewohnbar.

