Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall an der Kreuzung Kartäuserstraße

Schwabentorring - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es gegen 23:00 Uhr, an der Kreuzung Kartäuserstraße / Schwabentorring in Freiburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Die beiden jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren waren nach bisherigen Erkenntnissen zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem PKW kam. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

