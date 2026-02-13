PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, wurde in der Zeit von 16:15 Uhr bis 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Brunnenwiesen" in Lauchringen eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte gewaltsam in das Innere und durchsuchte die Räume gezielt nach Wertgegenständen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Täterschaft entkam unerkannt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

