Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Ladendieb beschädigt Streifenwagen und leistet Widerstand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 10.02.2026, konnte gegen 19:15 Uhr ein flüchtender 24- jähriger Tatverdächtiger, der zuvor ein Diebstahlsdelikt in einem Supermarkt begangen haben soll, durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Schopfheim in der Hauptstraße im Stadtteil Fahrnau angetroffen werden. Der 24- Jährige widersetzte sich der Festnahme, indem er zunächst eine Scheibe des Streifenwagens beschädigte, die Einsatzkräfte beleidigte und diese schließlich angriff. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt. Der Tatverdächtige konnte überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine Ingewahrsamnahme angeordnet. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07622 66698 0 erreichbar.

