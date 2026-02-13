Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Herausgehobener Gullideckel führt zu Unfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, kam es gegen 19:30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täterschaft entfernte einen Gullideckel aus dem Schacht in der Degernauer Straße vor der Hausnummer 35 und ließ diesen auf der Fahrbahn liegen. Ein 28-jähriger Volvo-Fahrer erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät. Beim Überfahren des Gullideckels entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro an seinem Auto. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Täterschaft machen können oder Verdächtiges an der genannten Örtlichkeit beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

