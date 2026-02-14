Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Teningen -- Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf !

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 13.02.2026, im Laufe des Nachmittags, wurden in Teningen, Im Kronenwinkel, an einem dort vor Anwesen Nr. 1 geparkten Pkw VW Bora, beide amtlichen deutschen Kennzeichen entwendet.

Darüber hinaus wurden alle vier Reifen des Fahrzeugs aufgestochen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zur Täterschaft geben können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen rund um die Uhr unter 07641/582-0 entgegen.

