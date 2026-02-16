Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Emmendingen: Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR Emmendingen - Stadt Emmendingen

Im Zeitraum Samstag, 14.02.2026, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 15.02.2026, 10:00 Uhr, kam es in Emmendingen, Hochburger Straße, zu einem Einbruch in ein dort ansässiges Blumengeschäft und Gärtnerei.

Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter eine Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen.

Aus den Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet, am Gebäude entstand Sachschaden.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

