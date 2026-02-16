PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Emmendingen: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller

Freiburg (ots)

LKR Emmendingen - Stadt Emmendingen

Am frühen Samstagabend des 14.02.2026, um 18:05 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt.

Auf Grund des fehlenden Versicherungskennzeichens wurde der 31 Jahre alte Fahrzeuglenker mitsamt seinem Gefährt einer Kontrolle unterzogen. Hier stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war, der Fahrzeugführer selbst stand dafür aber unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmitteln.

Nach einer Blutentnahme durfte der Fahrer des E-Scooter seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr fortsetzen, hier dann allerdings erstmal zu Fuß.

Der junge Mann wird sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten müssen.

OW/RE DS/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 12:22

    POL-FR: Emmendingen OT Windenreute: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Sonntagmorgen, 15.02.2026, um 10:00 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Ortsteil Windenreute, an der Einmündung Panoramastraße/Am Dachsrain ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen fuhr der Verursacher die Straße Am Dachsrain in Richtung Windenreute. An ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 15:08

    POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec-Dieb auf frischer Tat festgenommen - Haftbefehl

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 05.02.2026, wurde ein 19-Jähriger im Bereich der Dreiländergalerie in Weil am Rhein beim Diebstahl eines Pedelecs beobachtet. Im Rahmen der Fahndung konnte er durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Weil am Rhein vorläufig festgenommen werden. Da der 19-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland angeben konnte, erging gegen diesen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren