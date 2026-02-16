Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stadt Emmendingen: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller

Freiburg (ots)

LKR Emmendingen - Stadt Emmendingen

Am frühen Samstagabend des 14.02.2026, um 18:05 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt.

Auf Grund des fehlenden Versicherungskennzeichens wurde der 31 Jahre alte Fahrzeuglenker mitsamt seinem Gefährt einer Kontrolle unterzogen. Hier stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war, der Fahrzeugführer selbst stand dafür aber unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmitteln.

Nach einer Blutentnahme durfte der Fahrer des E-Scooter seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr fortsetzen, hier dann allerdings erstmal zu Fuß.

Der junge Mann wird sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten müssen.

OW/RE DS/FLZ

