Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unter Drogeneinfluss auf dem Elektro-Roller unterwegs

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagabend des 14.02.2026, um 18:05 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Emmendingen ein Elektro-Roller (sog. E-Scooter) auf der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen fahrend festgestellt.

Auf Grund des fehlenden Versicherungskennzeichens wurde der 31-jährige Fahrzeuglenker mitsamt seinem Gefährt einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug ohne den erforderlichen Versicherungsschutz unterwegs war und der Fahrzeugführer offenbar unter dem Einfluss von diversen Betäubungsmittel stand.

Nach einer Blutentnahme durfte der Fahrer des E-Scooter seine Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr fortsetzen, hier dann allerdings erstmal zu Fuß.

Der junge Mann wird sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten müssen.

OW/RE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell