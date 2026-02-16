Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Windenreute: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 15.02.2026, um 10:00 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Panoramastraße, Ecke "Am Dachsrain" in in Emmendingen, Ortsteil Windenreute ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Nach derzeitiger Sachlage befuhr der Verursacher die Straße "Am Dachsrain" in Fahrtrichtung Windenreute. An der Einmündung zur Panoramastraße missachtete er die Vorfahrt eines bevorrechtigten Fahrzeugs und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Nach dem Verkehrsunfall setzte der Verursacher seine Fahrt unvermittelt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Beim flüchtigen Verursacher handelt es sich um einen Pkw, VW, Touran, dunkle Farbe mit einer Dachbox auf dem Fahrzeugdach. Zum amtl. Kennzeichen ist lediglich "KN" (Zulassungsbezirk Konstanz) bekannt. Das Verursacherfahrzeug müsste vorne rechts eine massive Beschädigung aufweisen.

Der entstandene Sachschaden am geschädigten Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen welche den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum bislang noch flüchtigen Fahrzeugführer abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter Tel.: 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

