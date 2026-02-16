POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Schmorbrand in Badezimmer
Freiburg (ots)
Am Sonntagmorgen, 15.02.2026, kurz nach 05.00 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Kabelbrand in einem Badezimmer in einem Mehrfamilienhaus in der Baumgartnerstraße mitgeteilt. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Es kam zu keinem offenen Feuer. Durch den Schmorbrand und die Löschversuche wurden zwei Anwohner leicht verletzt. Zur weiteren Diagnostik wurden sie vom Rettungsdienst in Krankenhäuser vorgestellt. Ursächlich für den Schmorbrand könnte ein technischer Defekt an einem eingesteckten Netzteil gewesen sein. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug vor Ort.
