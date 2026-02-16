Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Einbruch in Einfamilienhaus in der Bettinger Straße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 14.02.2026, 10.50 Uhr bis Sonntag, 15.02.2026, 13.10 Uhr, gelangte eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Bettinger Straße. Das Haus wurde von der Täterschaft durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell