PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf/ Ühlingen: Feuerwehreinsatz aufgrund defekter Waschmaschine

Freiburg (ots)

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 11.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Ühlingen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll eine Waschmaschine ein Brand ausgelöst haben. Durch die Rauchmelder wurden Nachbarn auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Der Brand war schnell unter Kontrolle und ein Übergreifen auf andere Räume oder Wohnungen konnte verhindert werden. Die Höhe des Sachschadens in der betroffenen Wohnung konnte noch nicht beziffert werden. Diese ist derzeit unbewohnbar, die übrigen Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Verletzt wurde durch den Brand und die Rauchentwicklung niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr und das DRK waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 15:31

    POL-FR: Rheinfelden: Unklarer Unfallhergang an "Alukreuzung" - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 12.02.2026, gegen 15.10 Uhr, kam es an der sogenannten "Alukreuzung" (Bundesstraße 34 / Beuggener Straße / Bukheinstraße) zu einem Unfall, bei welchem ein Lkw sowie ein Pkw beteiligt waren. Ein 51-jähriger Fahrer eines Lkws sowie eine 45-jährige Pkw-Fahrerin befuhren die Beuggener Straße und standen nebeneinander an der ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:29

    POL-FR: Freiburg: Vermisstenfahndung nach 20-jähriger Frau aus Freiburg

    Freiburg (ots) - Seit Freitag, 13.02.2026, gegen 23:00 Uhr wird die 20-jährige N. H. aus Freiburg-Herdern vermisst. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte sowie Suchmaßnahmen, unter anderem mit Einsatz von Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber, erbrachten bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau. Mögliche Hinwendungsorte wurden bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren