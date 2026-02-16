Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen- Birkendorf/ Ühlingen: Feuerwehreinsatz aufgrund defekter Waschmaschine

Am Samstag, 14.02.2026, gegen 11.00 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Ühlingen alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen, soll eine Waschmaschine ein Brand ausgelöst haben. Durch die Rauchmelder wurden Nachbarn auf den Brand aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Der Brand war schnell unter Kontrolle und ein Übergreifen auf andere Räume oder Wohnungen konnte verhindert werden. Die Höhe des Sachschadens in der betroffenen Wohnung konnte noch nicht beziffert werden. Diese ist derzeit unbewohnbar, die übrigen Bewohner konnten in ihren Wohnungen verbleiben. Verletzt wurde durch den Brand und die Rauchentwicklung niemand. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Freiwillige Feuerwehr und das DRK waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

