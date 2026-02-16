PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unklarer Unfallhergang an "Alukreuzung" - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.02.2026, gegen 15.10 Uhr, kam es an der sogenannten "Alukreuzung" (Bundesstraße 34 / Beuggener Straße / Bukheinstraße) zu einem Unfall, bei welchem ein Lkw sowie ein Pkw beteiligt waren. Ein 51-jähriger Fahrer eines Lkws sowie eine 45-jährige Pkw-Fahrerin befuhren die Beuggener Straße und standen nebeneinander an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung. An der Örtlichkeit befinden sich zwei Fahrstreifen um nach links abbiegen zu können. Der Lkw stand auf dem linken Fahrstreifen und der Pkw daneben auf dem rechten Fahrstreifen. Bei Grünlicht fuhren beide Beteiligten los und beim Abbiegen nach links touchierten sich beide Fahrzeuge. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Rheinfelden Zeugen, welchen den Unfall beobachtet haben und zum Unfallhergang Angaben machen können. Das Polizeirevier Rheinfelden ist unter der Telefonnummer 07623 7404-0 erreichbar.

