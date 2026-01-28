Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennendes Räum-

Streufahrzeug auf der Bielefelder Straße

Detmold (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen um 04:52 Uhr wurden das hauptamtliche Personal und die Einheit Pivitsheide zu einem brennenden Lkw auf der Bielefelder Straße im Ortsteil Pivitsheide V. L. alarmiert.

Bei der Feuer- und Rettungsleitstelle Lippe gingen mehrere Notrufe hierzu ein. Die Anrufenden berichteten, dass das Fahrerhaus eines Lkw bereits in Brand stehen solle.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage: Der Lkw stand im Bereich des Fahrerhauses in Vollbrand. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um ein Räum- und Streufahrzeug eines Privatunternehmens.

Die Feuerwehr setzte zwei Trupps unter Atemschutz ein, die den Brand mit Wasser sowie mit Schaum bekämpften und unter Kontrolle brachten.

Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte konnten gegen 06:15 Uhr einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell