Feuerwehr Detmold

FW-DT: Gemeldete Explosion in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Am heutigen Sonntag wurde der Feuerwehr eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Heidenoldendorf gemeldet. Aufgrund dieser Meldung alarmierte die Leitstelle um 12:54 Uhr umgehend das hauptamtliche Personal, den Löschzug Mitte, den Löschzug Nord sowie die Löschgruppen Pivitsheide und Hiddesen und den Rettungsdienst zum gemeldeten Objekt.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde das Gebäude umfassend erkundet. Dabei konnten weder ein Schadensfeuer noch Hinweise auf einen Schaden am Gebäude oder eine sonstige Gefahrenlage festgestellt werden.

Da kein weiterer Handlungsbedarf bestand, wurde der Einsatz nach kurzer Zeit beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell