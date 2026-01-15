FW-DT: Verkehrsunfall mit gemeldeter eingeklemmter Person

Feuerwehr Detmold

Am heutigen Donnerstag wurde die Feuerwehr Detmold um 08:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in den Kreuzungsbereich Klingenbergstraße / Am Gelskamp alarmiert. Nach erster Meldung sollte eine Person in einem Fahrzeug eingeschlossen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich diese Lage nicht, es befanden sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Batterien der beteiligten Fahrzeuge ab. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Im Einsatz befanden sich der Rettungsdienst der Feuerwehr Detmold sowie das hauptamtlichem Personal und der Löschzug Mitte.

