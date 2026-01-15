FW-DT: Feuer 3 an Realschule 1

Feuerwehr Detmold

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Detmold um 20:03 Uhr zu einem gemeldeten Feuer 2 in der Realschule 1 alarmiert. Eine Reinigungskraft hatte zuvor Brandrauch im Gebäude bemerkt und umgehend den Notruf abgesetzt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Aufgrund der starken Rauchentwicklung im Gebäude wurde das Einsatzstichwort auf Feuer 3 erhöht.

Unverzüglich gingen mehrere Trupps unter Atemschutz über den Eingangsbereich zur Erkundung und Brandbekämpfung vor. Durch das konsequente Schließen von Türen konnte eine weitere Ausbreitung des Brandrauchs erfolgreich verhindert werden.

Der Brandherd wurde im hinteren Bereich des Gebäudes lokalisiert. Zwei Trupps gingen zur Brandbekämpfung vor und konnten das Feuer zügig ablöschen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Anschluss an die Löscharbeiten wurden umfangreiche Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Zur Unterstützung wurde zusätzlich ein Hochleistungslüfter des Kreises Lippe welcher bei der Feuerwehr Bad Salzuflen stationiert ist angefordert und ebenfalls im Gebäude eingesetzt.

Insgesamt waren rund 42 Einsatzkräfte der Löschgruppe Remmighausen, des Löschzugs Mitte sowie des hauptamtlichen Personals im Einsatz.

Gegen 22:30 Uhr informierte die Stadt Detmold, dass die Schule am morgigen Donnerstag geschlossen bleibt. Der Unterricht findet an diesem Tag im Distanzunterricht statt.

Der Einsatz war gegen 00:00 Uhr beendet, verletzt wurde niemand.

