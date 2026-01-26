Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brennender Pkw in der Innenstadt

Am frühen Montagmorgen um 03:42 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, die Einheiten Hiddesen und Mitte sowie der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Feuer in die Detmolder Innenstadt alarmiert. Nach ersten Meldungen sollte es in einem Bekleidungsgeschäft an der Langen Straße brennen.

Aufgrund mehrerer eingehender Notrufe unterschieden sich die Angaben zur genauen Einsatzlage zunächst leicht. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass ein Pkw vor einem Ladengeschäft gegenüber des gemeldeten Bekleidungsgeschäftes in voller Ausdehnung brannte.

Die Feuerwehr löschte den Brand mit einem Trupp unter Atemschutz. Verletzt wurde niemand.

Gegen 04:25 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

