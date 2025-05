Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Rudolstadt (ots)

Am Samstag gegen 08:00 Uhr ereignete sich in Rudolstadt, An der Pörze, ein Verkehrsunfall. Der 70-jährige Fahrer eines E-Bikes fuhr von der Lengefeldstraße kommend in die Straße An der Pörze ein und kam hier zu Fall. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Vermutlich waren gesundheitliche Probleme des Radfahrers ursächlich für den Unfall. Personen welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polzei Saalfeld in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell