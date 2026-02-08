Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fußgängerin tödlich verletzt

19-Jähriger beschleunigt beim Abbiegen

Ulm (ots)

Am Samstag befuhr um 19.48 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Mercedes die Fischstraße in Richtung Willi-Bleicher-Straße. An der Einmündung Am Fischbergle wollte er links abbiegen. Beim Abbiegen beschleunigte der 19-Jährige laut Zeugenangaben sein Auto sehr stark. Kurz nach der Einmündung Am Fischbergle übersah der 19-Jährige zwei Fußgänger, die die Fahrbahn in diesem Bereich in Richtung Parkhaushalle querten. Es kam zum Zusammenstoß. Wobei eine 57jährige Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag. Der 50jährige Fußgänger wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik zur weiteren Behandlung verbracht werden musste. Der 19-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin wurden nicht verletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachter bestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf 4.000 Euro. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungsfahrzeuge, Notarzt, Notfallseelsorger und die Feuerwehr Göppingen im Einsatz.

