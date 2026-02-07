Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen

A8 - Auffahrunfall

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen verursacht langen Stau

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 14:20 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau mit ihrem Fiat die Autobahn 8 in Richtung Ulm. Im Tunnel Gruibingen kam es aufgrund hohen Verkehrsaufkommens zu stockendem Verkehr. Dies bemerkte die Frau zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Deshalb fuhr sie auf den vor ihr stehende VW eines 70-Jährigen auf. Der Aufprall war so stark, dass der VW noch auf einen davorstehenden Audi eines 64-jährigen Mannes geschoben wurde. Bei dem Unfall verletzte sich die Unfallverursacherin leicht und musste an der Unfallstelle vom Rettungsdienst behandelt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Zwei der unfallbeteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst abgeschleppt werden. Wegen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen mit zeitweise 10 km Rückstau.

