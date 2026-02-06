Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Tankstelle

Beute machten Unbekannte in der Nacht auf Freitag im Ulmer Donautal.

Ulm (ots)

Gegen 1 Uhr hebelten Unbekannte gewaltsam die Schiebetür an einer Tankstelle in der Maybachstraße auf. Dann stahlen sie aus dem Verkaufsraum die Tabakwaren. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren. Der Polizeiposten Wiblingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Dabei wird auch ein möglicher Zusammenhang zu einem Einbruch aus der Nacht vom 17. auf den 18. Dezember 2025 geprüft. Auch da hatten es die Einbrecher auf Tabakwaren in der Tankstelle abgesehen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0731/401750 entgegen.

