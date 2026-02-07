Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unter BtM-Einfluss Auto gefahren

20-jährigen in der Probezeit erwischt

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 12:00 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Jahnstraße und wurde dort von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzog. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Deshalb wurde bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich fest, dass sich der junge Mann noch in der Probezeit befand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er erhält eine Anzeige.

