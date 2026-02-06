PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auto zerkratzt +++ Schutzmann vor Ort - Bürgersprechstunde

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auto zerkratzt,

Kronberg, Walter-Schwagenscheidt-Straße, Mittwoch, 04.02.2026, 18 Uhr bis 22.15 Uhr

(da)Am Mittwochabend haben Unbekannte in Kronberg ein Auto zerkratzt. Der betroffene graue VW Amarok stand zwischen 18 Uhr und 22.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Walter-Schwagenscheidt-Straße, als Unbekannte die Fahrertür zerkratzten und so einen Schaden in Höhe von über 2.000 Euro verursachten. Die Polizeistation Königstein ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06174) 9266-0 Hinweise entgegen.

2. Schutzmann vor Ort - Bürgersprechstunde, Kronberg, Mittwoch, 11.02.2026 & Donnerstag, 12.02.2026

Die nächsten Bürgersprechstunden des "Schutzmanns vor Ort", Polizeihauptkommissar Falk Bonfils, finden im Bürgerbüro der Stadt Kronberg, Berliner Platz 3-5 statt. Die Termine sind Mittwoch, 11.02.2026, 10:00 - 12:00 Uhr, und Donnerstag, 12.02.2026, 16:00 - 18:00 Uhr. Interessierte Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen. Erreichbar ist Herr Bonfils, der organisatorisch an die Polizeistation Königstein angegliedert ist, auch außerhalb der Sprechstunden unter der Telefonnummer 06174/9266-16. Sowie per E-Mail svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de. Zudem ist er bei seinen regelmäßigen Präsenzstreifen in Kronberg ansprechbar. Die "Schutzleute vor Ort" kümmern sich um die persönlichen Anliegen der Bürger. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell