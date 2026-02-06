PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++ vermisste Jugendliche aus Usingen +++

POL-HG: +++ vermisste Jugendliche aus Usingen +++
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

14-jährigee Amelia K. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise. Seit Mittwoch, den 04.02.2026 wird die 14-jährige Amelia K. aus Usingen vermisst. Die Vermisste konnte zuletzt am Mittwochvormittag gegen 09:45 Uhr durch ihre Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung gesehen werden. Die umgehend durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach der Jugendlichen erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich die Vermisste aufhalten könnte. Amelia K. ist 173 cm groß, schlank und hat braune Haare. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke darunter ein schwarzes Oberteil mit weißer Aufschrift und dunkelblaue Jeans. Wer kann Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten machen? Sollten Sie die Vermisste seit Mittwoch 09:45 Uhr gesehen haben oder haben Hinweise über ihren derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Usingen Tel.-Nr. 06081 - 92080 oder jede weitere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06172) 120-0
E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 16:05

    POL-HG: Einbruch in Wohnhaus

    Bad Homburg v.d. Höhe (ots) - 1. Einbruch in Wohnhaus, Steinbach (Taunus), Stettiner Straße, Montag, 02.02.2026, 11:00 Uhr - Dienstag, 03.02.2026, 12:50 Uhr (kq)Zwischen Montagvormittag und Dienstagmittag haben Einbrecher in Steinbach (Taunus) zugeschlagen. In der genannten Zeitspanne betraten die Unbekannten das Grundstück eines Wohnhauses in der Stettiner Straße und hebelten dort im rückwärtigen Bereich eine Balkontür auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren