POL-HG: +++ vermisste Jugendliche aus Usingen +++

14-jährigee Amelia K. wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise. Seit Mittwoch, den 04.02.2026 wird die 14-jährige Amelia K. aus Usingen vermisst. Die Vermisste konnte zuletzt am Mittwochvormittag gegen 09:45 Uhr durch ihre Familienangehörigen in der gemeinsamen Wohnung gesehen werden. Die umgehend durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach der Jugendlichen erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich die Vermisste aufhalten könnte. Amelia K. ist 173 cm groß, schlank und hat braune Haare. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke darunter ein schwarzes Oberteil mit weißer Aufschrift und dunkelblaue Jeans. Wer kann Hinweise über den Aufenthaltsort der Vermissten machen? Sollten Sie die Vermisste seit Mittwoch 09:45 Uhr gesehen haben oder haben Hinweise über ihren derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Usingen Tel.-Nr. 06081 - 92080 oder jede weitere Polizeidienststelle.

