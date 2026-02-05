PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Diebe bei Tat gefilmt +++ Fußgängerin angefahren und verletzt +++ Autofahrerin bei Unfall in Tiefgarageneinfahrt verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Diebe bei Tat gefilmt.

Friedrichsdorf, Seulberg, An den Röthen, Mittwoch, 04.02.2026, 1.20 Uhr

(da)In der Nacht zum Mittwoch haben zwei Unbekannte in Seulberg Münzgeld aus einem Auto entwendet. Gegen 1.20 Uhr begaben sich die Männer auf das Grundstück in der Straße "An den Röthen" und öffneten den dort geparkten, verschlossenen weißen Kia Soul. Anschließend durchsuchten sie den Fahrzeuginnenraum und gelangten dabei an eine geringe Menge Münzgeld. Im Anschluss flohen sie in unbekannte Richtung. Ihre Tat wurde jedoch von einer Videokamera aufgenommen. Es handelte sich um zwei hellhäutige Männer. Einer von ihnen trug eine helle Daunenjacke mit Kapuze und eine dunkle Umhängetasche. Sein Komplize war mit einer grauen Mütze, einer dunklen Jacke, einer hellen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Fußgängerin angefahren und verletzt,

Königstein, Heuhohlweg, Mittwoch, 04.02.2026, 17 Uhr

(da)Am Mittwochabend wurde in Königstein eine Fußgängerin angefahren und verletzt. Gegen 17 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Opel auf dem Heuhohlweg. An der Einmündung zur Wiesbadener Straße wollte eine 83-jährige Fußgängerin die Fahrbahn an einem Zebrastreifen queren. Sie wurde jedoch vom Opel erfasst und stürzte zu Boden. Durch den Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Am Auto entstand kein Schaden.

3. Autofahrerin bei Unfall in Tiefgarageneinfahrt verletzt, Kronberg, Berliner Platz, Mittwoch, 04.02.2026, 12.20 Uhr

(da)Am Mittwoch verletzte sich eine 77-jährige Autofahrerin in Kronberg, als sie in eine Tiefgarage einfahren wollte. Gegen 12.20 Uhr fuhr die 77-jährige Frau mit ihrem Seat Arona von der Hainstraße auf die Frankfurter Straße. Nun wollte sie in die Tiefgarage am Berliner Platz einbiegen. Beim Hinabfahren in die Einfahrt beschleunigte sie aus bisher unbekannten Gründen und touchierte die Wand der Einfahrt. Anschließend fuhr sie durch die geschlossene Schranke und prallte schließlich gegen einen Betonpfeiler. An der Einfahrt sowie am Fahrzeug entstand ein Schaden von schätzungsweise 16.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

