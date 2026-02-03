PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hochwertiges Auto gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Königstein im Taunus, Im Haderheck,

Festgestellt: Dienstag, 03.02.2026, 08:24 Uhr

(kq)Im Zeitraum von Montag bis Dienstagmorgen ist in der Straße "Im Haderheck" ein hochwertiger PKW gestohlen worden. Der graue Porsche Macan GTS mit den amtlichen Kennzeichen "HG-JP 772" ist am Montag im Bereich der Hausnummer 48a abgestellt worden. Als der Besitzer am Dienstag gegen 08:30 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass der Wagen nicht abgeschleppt worden war und somit von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

