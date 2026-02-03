PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hochwertiges Auto gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Königstein im Taunus, Im Haderheck,

Festgestellt: Dienstag, 03.02.2026, 08:24 Uhr

(kq)Im Zeitraum von Montag bis Dienstagmorgen ist in der Straße "Im Haderheck" ein hochwertiger PKW gestohlen worden. Der graue Porsche Macan GTS mit den amtlichen Kennzeichen "HG-JP 772" ist am Montag im Bereich der Hausnummer 48a abgestellt worden. Als der Besitzer am Dienstag gegen 08:30 Uhr wieder zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Auto verschwunden. Ermittlungen ergaben, dass der Wagen nicht abgeschleppt worden war und somit von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell