POL-HG: Einbruch in Wohnhaus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus,

Steinbach (Taunus), Stettiner Straße, Montag, 02.02.2026, 11:00 Uhr - Dienstag, 03.02.2026, 12:50 Uhr

(kq)Zwischen Montagvormittag und Dienstagmittag haben Einbrecher in Steinbach (Taunus) zugeschlagen. In der genannten Zeitspanne betraten die Unbekannten das Grundstück eines Wohnhauses in der Stettiner Straße und hebelten dort im rückwärtigen Bereich eine Balkontür auf. Anschließend betraten sie die Wohnräume, durchsuchten diese und nahmen Diebesgut an sich, mit dem sie unerkannt die Flucht antraten. Durch das brachiale Vorgehen der Täter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

