PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: +++Verkehrsunfall auf B 456 mit 4 Verletzten+++ Verkehrsunfall mit schwer verletzten Radfahrer+++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Verkehrsunfall mit 4 Schwerverletzten

Donnerstag, 05.02.2026, 15:52 Uhr Gemarkung Bad Homburg B 456, Höhe Horexkurve

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B 456 zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 4 verletzten Personen. Ein Fahrer eines BMW befuhr die B 456 aus Richtung Wehrheim / Saalburgkastell kommend in Fahrtrichtung Bad Homburg. Aus derzeit nicht bekannten Gründen geriet der BMW plötzlich in die Gegenfahrbahn und prallte mit 2 entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Sowohl der Fahrer des BMW als auch die beiden Fahrer aus dem Gegenverkehr und ein Beifahrer, wurden schwer verletzt. Bei keinem der Verletzten ist nach derzeitigem Stand mit dem Ableben zu rechnen. Alle 3 Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die B456 ist in beide Richtungen voll gesperrt.

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrer Donnerstag, 05.02.2026, 16:10 Uhr Gemarkung Friedrichsdorf, L3041 / Zum Köpperner Tal, Abfahrt Lochmühle

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich innerhalb kürzester Zeit ein weitere Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein älterer Herr befuhr mit seinem Fahrrad die Straße "Bahnhof Saalburg - Lochmühle" in Richtung L 3041 und bog auf diese ein, ohne dabei auf den fließenden Verkehr zu achten. Die Fahrerin eines Mini Cooper befuhr die L3041 aus Richtung Neu-Anspach und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Mit dem Ableben ist nach Angaben des Rettungsdienstes hierbei nicht zu rechnen. Die Fahrerin des Mini Cooper blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Verletzten in die BGU nach Frankfurt am Main.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell