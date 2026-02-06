Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - Im Kreisverkehr auf Abwegen

Zu schnell war wohl eine 19-Jährige am Freitag in Achstetten unterwegs und landete mit dem Auto auf einer Verkehrsinsel.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, war die Fahranfängerin kurz vor 1 Uhr in den Kreisverkehr an der L265 / K7522 / Rotbrücke eingefahren. Dabei war sie mit ihrem Mercedes wohl zu schnell unterwegs. Das vollbesetzte Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und landete auf einer Verkehrsinsel. Auf der standen Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Verkehrseinrichtungen erheblich beschädigt. Die Fahrerin und die drei Insassen im Alter von 18, 20 und 25 Jahren blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 15.000 Euro, den an der Verkehrseinrichtung auf ca. 2.500 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

++++0230218(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell