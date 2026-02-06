PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbruch in Bäckerei
Am Freitag gelangte ein Einbrecher in eine Bäckerei.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich gegen 3 Uhr in der Hauptstraße. Ein Unbekannte hebelte die Eingangstür zu der Bäckerei auf und gelangte ins Innere. Er versuchte einen eingebauten Tresor zu entwenden. Als das misslang, verschwand der Einbrecher wieder. Über eine Videoaufzeichnung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dieser eine weiße Oberbekleidung mit Kapuze, dunkle Hosen und dunkle Schuhe trug. Mehrere Streifen fahndeten nach dem Unbekannten. Dieser blieb unentdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 0230241 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

