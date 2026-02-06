PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Nicht um den Schaden gekümmert
Gegen ein geparktes Auto fuhr ein Unbekannter am Donnerstag in Warthausen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr, so die Polizei. Der schwarze 3er BMW parkte auf einem Kundenparkplatz in der Brauerstraße. Innerhalb von wenigen Minuten fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den geparkten BMW und beschädigte diesen am linken Heck. Der Verursacher fuhr gegen den Stoßfänger und machte sich dann aus dem Staub. Zurück blieb ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Biberach (Tel. 07351/447-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweis der Polizei: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

++++0225280(TH)

