Sieben Fahrzeuge waren am Donnerstag bei einem Unfall auf der A8 Höhe Anschlussstelle Ulm-West beteiligt.

Kurz vor 15 Uhr fuhren die Fahrzeuge auf der A8 in Richtung München. Auf Höhe km 122, kurz nach Anschlussstelle Ulm-West, stießen insgesamt sieben Pkws zusammen. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen waren die Autofahrenden auf dem linken Fahrtstreifen unterwegs. Bei hohem Verkehrsaufkommen musste der Fahrer eines Volvo SUV stark bremsen. Sechs nachfolgende Autofahrende hatten wohl einen zu geringen Abstand eingehalten, weshalb es zu den Kollisionen kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An den sieben Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Drei Autos mussten abgeschleppt, die restlichen vier Pkws konnten weiterfahren. Während der Unfallaufnahme mussten die zwei vorhandenen Fahrstreifen voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr konnte über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 16.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang.

