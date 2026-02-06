Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Griesingen - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen bei Griesingen auf der L259 zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Um 18.30 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Renault auf der L259 von Griesingen in Richtung Rißtissen. Aus einem Feldweg fuhr ein 71-Jähriger mit seinem Ford in die Landstraße ein, um diese zu überqueren. Die 27-Jährige konnte nicht mehr bremsen und prallte frontal mit dem Pkw des Seniors zusammen. Durch den starken Aufprall erlitt die Renault-Fahrerin leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Der 71-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen. Abschlepper bargen die total beschädigten Pkw. Der Schaden am Renault wird auf 13.000 Euro, der am Ford auf 7.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße zeitweise gesperrt werden. Gegen 19.45 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn wieder frei.

