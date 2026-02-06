Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall mit mehreren Beteiligten

Am Donnerstag entstand bei einem Auffahrunfall in Heidenheim Sachschaden an drei Fahrzeugen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um 15.50 Uhr in Schnaitheim. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Heidenheimer Straße in Richtung B19. Vor ihr bremsten zwei Autos an der roten Ampel auf Höhe der Einmündung zur Steigstraße. Das bemerkte die 18-Jährige wohl zu spät und krachte in das Heck eines Opel. Den schob es dadurch auf einen Skoda. Die beiden vorausfahrenden Autofahrer, sowie die Unfallverursacherin blieben unverletzt. Die Polizei Heidenheim hat den Auffahrunfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den drei Autos auf insgesamt 6.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht.

++++0227982 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell