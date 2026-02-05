PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Lichter gestohlen
Unbekannte demontierten installierte Beleuchtung von einem Rohbau.

Ulm (ots)

Der Diebstahl wurde am Mittwoch Vormittag entdeckt. Unbekannte hatten von einem Rohbau in der Straße "Am Charlottensee" bereits montierte Außenbeleuchtung abgebaut und gestohlen. Wer dafür verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Der Schaden dürfte mehrere hundert Euro betragen.

++++++++ 0216477 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

