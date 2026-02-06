PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Diebstahl aus Pkw
Am Donnerstag war ein Dieb in Heidenheim unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr war der Dieb in der Straße Am Wedelgraben unterwegs. Die Geschädigte parkte ihren Audi auf Höhe des Discounters und ließ ihn vermutlich unverschlossen. Der Täter öffnete den Pkw und stahl aus dem Fahrzeug einen Geldbeute samt Inhalt. Das Polizeirevier Heidenheim ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07321/322-432. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor.

Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor, auch wenn dieser verschlossen ist. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de.

++++0228145 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

